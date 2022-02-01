Вашингтон, 1 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Члены семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma, близки к заключению соглашения, в рамках которого они увеличат сумму выплат для урегулирования судебного процесса по делу об опиоидном кризисе в США, сообщает 1 февраля Reuters.

Pixabay.com Таблетки

Сумма выплат увеличится более чем на $4 млрд. Ранее федеральный судья США отменил мировое соглашение на сумму порядка $4,5 млрд, юридически защищающее членов семьи Саклер.

Соглашение между семьёй Саклер и генеральными прокурорами нескольких штатов положит конец судебным спорам, которые мешали Purdue Pharma покончить с банкротством.

Ранее Саклеров обвинили в содействии разжиганию опиоидной эпидемии в США. Новое решение судьи Коллина МакМахона грозит компании банкротством. По мнению МакМахона, суд Нью-Йорка, утвердивший мировое соглашение, не имел полномочий предоставлять Саклерам юридическую защиту от будущих судебных разбирательств, касающихся опиоидов.

Напомним, что семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.