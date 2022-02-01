Таллин, , 17:02 — REGNUM Непонятно, почему Россия в ответ на признание Эстонией еще весной 2021 года для въезда и посещения страны всех российских вакцин, до сих пор не ответила зеркально. Об этом в интервью эстонскому порталу Tribuna. ee рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Я к эстонской политике и действиям эстонского МИД изначально отношусь с недоверием, но в данном случае впервые за долгие годы я подвоха не вижу, поэтому не понимаю причин отсутствия адекватного российского ответа», — заметил политолог.

По его мнению, это не связано с желанием России «наказать Эстонию» за антироссийский курс: «Вопрос непризнания вакцинационных сертификатов — это не наказание, скорее, это связано с бюрократией, с которой у России, к сожалению, тоже есть проблемы».

«Я абсолютно уверен, что посольства в Риге или в Таллине доводят информацию до МИД, и там знания есть, однако проблема в том, что люди, отвечающие за медицину, и люди, работающие в МИД, — это представители разных ведомств, отсюда, собственно, и возникают проблемы», — считает Межевич.

Позиция российской стороны привела к тому, что практически пропал поток туристов и гостей из Эстонии в Россию. Минусом такой ситуации Межевич считает то, что «личные контакты, возможности личных поездок — это было то, что позволяло даже тем людям, которые критически относились друг к другу, видеть, что жизнь продолжается и не все так однозначно».