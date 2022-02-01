Москва, 1 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику, связанную с его участием в недавней рекламе продукта «Чебупели». Соответствующая информация появилась в историях на странице артиста в Instagram 1 февраля.

Скриншот с YouTube Тимати

По словам музыканта, он пользуется всей той продукцией, которую рекламирует, и реклама «Чебупелей» не стала исключением. Также Тимати признался, что после выхода этого рекламного ролика многие популярные исполнители стали предлагать свои услуги компании, занимающейся производством продукта, однако получили отказ.

Напомним, что ранее Тимати подвергся критике из-за совместной фотографии со своей мамой. Рэпер, по мнению пользователей, стал выглядеть существенно хуже и перестал напоминать самого себя.