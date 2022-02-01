Рязанский район, Рязанская область, 1 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Автомобиль МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом «ГАЗ» 1 февраля на 13 километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, 29-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять пассажиров маршрутного такси в возрасте от 29 до 53 лет.

Водители транспортных средств не пострадали.