Луганск, , 17:01 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал распоряжение о возобновлении с 1 февраля режима комендантского часа, сообщает 1 февраля агентство «Луганскфинормцентр» со ссылкой на соответствующий указ.

Флаг ЛНР Neolexx

Ранее в республике было приостановлено действие комендантского часа. Комендантский час не действовал с 1 октября 2021 года.

Напомним, на территории ЛНР и ДНР комендантский час с ограничением свободного перемещения людей и транспорта был введен с начала боевых действий в 2014 году. Режим действовал с 23:00 до 05:00 в ДНР и с 23:00 до 04:00 в ЛНР.

Ограничение заново введено в действие на фоне многочисленных сообщений о подготовке украинскими террористами и их британскими покровителями крупномасштабных диверсионных провокаций на территории республик.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании районной администрации Донецка найдено взрывное устройство