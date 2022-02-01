Москва, , 17:25 — REGNUM Московский городской суд оставил без удовлетворения исковое заявления осужденного в 2019 году за убийство бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова к московскому публицисту Евгению Понасенкову, с которым у него продолжается давний конфликт. Об этом сообщатся 1 февраля на сайте Мосгорсуда.

Олег Соколов в зале суда Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Мосгорсуде Олег Соколов пытался оспорить решение Савеловского районного суда, который летом прошлого года отклонил иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Тогда истец требовал опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в 2018 году в видеороликах: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.

«Рассмотрев дело, городской суд оставил судебное постановление без изменения, а жалобу Соколова без удовлетворения», — следует из материалов суда.

Напомним, Олег Соколов в декабре 2020 года был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Историк придушил, затем застрелил девушку, после расчленил тело и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку Мойку. Свой поступок он объяснил, в том числе, результатом «многолетней травли» со стороны Понасенкова. За год до событий публицист обвинил историка в плагиате, после чего между ними развязалась «война».

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