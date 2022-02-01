Тверь, 1 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Оборудование, инвентарь и экипировка будут закуплены в 2022 году для детских спортивных школ Тверской области. Субсидии на эти цели между муниципалитетами распределены на заседании правительства Тверской области, которое 1 февраля провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Всего планируется привести в соответствии с федеральными стандартами материальную базу 21 муниципальной спортивной школы.

Пресс-служба правительства Тверской области Инвентарь

Губернатор Игорь Руденя ранее подчеркивал, что поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни.

Спортивные школы получат новые футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.

Будет обновлена материально-техническая база в спортивной школе по видам единоборств и спортшколе им. Ф.Ф. Богдановского Вышневолоцкого городского округа, спортшколах №1 и №2 города Кимры, комплексной спортшколе олимпийского резерва №1 Ржева, тверской спортшколе «Лидер», СШОР «Тверь», спортивной школе олимпийского резерва «Юность» в Торжке, в спортшколах Кашинского городского округа, Лихославльского и Сандовского муниципальных округов, Бежецкого, Бологовского, Калязинского, Кувшиновского, Старицкого, Фировского районов. Новое оборудование, инвентарь получат спортивная школа «Конаковский лёд» города Конаково и детско-юношеские спортивные школы единоборств и «Олимп», школа №14 по вольной борьбе в Конаковском районе. В этих спортивных школах занимается более 8500 человек, 34 спортсмена включены в состав сборной РФ.

Поддержка муниципалитетам по данному направлению оказывается из регионального бюджета в течение нескольких лет.