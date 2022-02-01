Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер фильма Asking For It. Ролик доступен на YouTube-канале Paramount Movies с 1 февраля.

Скриншот видео на YouTube Ванесса Хадженс

В картине расскажут о противостоянии двух объединений из маленького города — патриархально настроенных мужчин правых взглядов и ненавидящих их женщин, создавших бандитскую группировку. Главные роли в фильме исполняют Ванесса Хадженс, Кирси Клемонс, Александра Шипп, а также Эзра Миллер.

Добавим, что режиссёром Asking For It выступил Эймон О'Рурк. Премьера картины запланирована на 4 марта 2022 года.