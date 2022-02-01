Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Раскрыты новые детали совместной работы Канье Уэста (Йе) и Мэрилина Мэнсона (Брайан Хью Уорнер) над будущей пластинкой Donda 2. Соответствующими сведениями поделилось издание The Fader 1 февраля.

Мэрилин Мэнсон Stefan Brending

По имеющейся информации, музыканты ежедневно проводят время на студии звукозаписи, работая над звучанием нового альбома Уэста. Известно, что Мэрилин Мэнсон отметился участием в композиции Jail, Pt. 2, которая вошла в первую часть серии проектов Donda.

Напомним, что ранее Канье Уэст заявил, что выход альбома Donda 2 состоится 22 февраля 2022 года. Исполнительным продюсером пластинки выступит рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн).

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