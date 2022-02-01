Кострома, , 17:07 — REGNUM Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного против руководителей ивановской фирмы ООО «Дормострой», регулярно выигрывающей государственные контракты на благоустройство и строительство костромских дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Костромской области

Напомним, ранее «фактические руководители и бенефициары» общества обвинялись в уклонении от уплаты 548 млн рублей налогов на прибыль и добавленную стоимость. Схемы проворачивались с помощью так называемых «фирм-однодневок». Обыски проводились по 16 адресам физических и юридических лиц, обвиняемых отправили под домашний арест.

Однако, дело не дошло до суда — уголовное преследование бизнесменов было прекращено в связи с возмещением ущерба государственной казне.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромскую дорожную фирму обвинили в неуплате более 600 млн рублей

Читайте развитие сюжета: Костромских чиновников упрекнули в медлительности с поиском подрядчиков