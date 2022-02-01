Дело о неуплате более 500 млн рублей налогов не дошло до костромского суда
Кострома, 1 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного против руководителей ивановской фирмы ООО «Дормострой», регулярно выигрывающей государственные контракты на благоустройство и строительство костромских дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее «фактические руководители и бенефициары» общества обвинялись в уклонении от уплаты 548 млн рублей налогов на прибыль и добавленную стоимость. Схемы проворачивались с помощью так называемых «фирм-однодневок». Обыски проводились по 16 адресам физических и юридических лиц, обвиняемых отправили под домашний арест.
Однако, дело не дошло до суда — уголовное преследование бизнесменов было прекращено в связи с возмещением ущерба государственной казне.
Справка: «Дормострой» является правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново и состоит на налоговом учёте в Инспекции Федеральной налоговой службы по Костроме. Средства массовой информации связывают компанию с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна. Общая сумма контрактов, заключенных между фирмой и муниципальным учреждением Костромы «Дорожное хозяйство» составляет почти 3 млрд рублей. Эта же компания займётся ремонтом части дорог и благоустройством костромских дворов в 2022 году.