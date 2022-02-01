Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва 1 февраля, через день после того, как похожие угрозы вынудили часть университетов отменить занятия, сообщает Reuters.

Университет Иван Шилов © ИА REGNUM

Университет Говарда в Вашингтоне, Университет Колумбии, Университет Кентукки, Университет Ксавьера в Луизиане и Университет Форт-Вэлли в Джорджии получили сообщения об угрозе взрыва, согласно постам в Twitter и местным СМИ.

Это третий случай в этом месяце, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.

Днем ранее угрозы получили Государственный университет Олбани в Джорджии, Южный университет и колледж A&M в Луизиане, Университет Говарда в Вашингтоне и Государственный университет Боуи в Мэриленде. Учебные заведения предоставили студентам убежища и отменили занятия на весь день.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на кампусе, занятия будут проводиться в режиме онлайн. Лицам, находящимся на кампусе, следует укрыться до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте Университета штата Боуи.

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