Лос-Анджелес, США, , 16:53 — REGNUM Выход нового фильма «Бэтмен» при участии Роберта Паттинсона перенесен в России. Информацией об этом поделился кинопортал Film.ru 1 февраля.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Так, по обновленным данным, премьера кинокартины в России состоится на день раньше — 2 марта 2022 года. Таким образом, россияне станут одними из первых зрителей нового фильма.

Напомним, что ранее Роберт Паттинсон назвал Бэтмена «полным фриком» из-за уникальности самого персонажа. Позднее актер признался, что с самого старта кастинга очень хотел получить свою роль.

Читайте ранее в этом сюжете: «Человек-паук: Нет пути домой» стал новым рекордсменом среди фильмов Marvel