Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Выход нового фильма «Бэтмен» при участии Роберта Паттинсона перенесен в России. Информацией об этом поделился кинопортал Film.ru 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Так, по обновленным данным, премьера кинокартины в России состоится на день раньше — 2 марта 2022 года. Таким образом, россияне станут одними из первых зрителей нового фильма.

Напомним, что ранее Роберт Паттинсон назвал Бэтмена «полным фриком» из-за уникальности самого персонажа. Позднее актер признался, что с самого старта кастинга очень хотел получить свою роль.