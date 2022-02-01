Рязань, 1 февраля 2022, 16:59 — REGNUM Факт легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, выявили в ходе расследования уголовного дела полицейские в Рязанской области. Подозреваемый причастен к получению дохода в размере более восьми миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники в марте 2021 года пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в рязанской деревне Прудки. Из незаконного оборота было изъято свыше 73 кг наркотических средств. По подозрению к изготовлению и сбыту наркотиков был задержан житель Московской области, по ходатайству следствия его заключили под стражу.
В отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело.