Рязань, , 16:59 — REGNUM Факт легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, выявили в ходе расследования уголовного дела полицейские в Рязанской области. Подозреваемый причастен к получению дохода в размере более восьми миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Нарколаборатория Prokuror-kaluga.ru

Оперативники в марте 2021 года пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в рязанской деревне Прудки. Из незаконного оборота было изъято свыше 73 кг наркотических средств. По подозрению к изготовлению и сбыту наркотиков был задержан житель Московской области, по ходатайству следствия его заключили под стражу.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что за незаконный сбыт наркотиков фигурант получал денежные средства на счёт в теневом сегменте сети Интернет. В дальнейшем он переводил полученные средства в размере более восьми миллионов рублей на расчётный счёт в банке, тем самым введя незаконный заработок в легальный оборот», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело.