1 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях осбудили новость о том, что Варшава и Киев договорились построить газопровод, дабы нарастить объем поставляемого на восток газа.

Оксана Переможенко, , 18:02 — REGNUM Варшава и Киев договорились построить газопровод. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в Киеве с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — приводит слова Моравецкого РИА Новости.

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Встреча Матеуша Моравецкого с Денисом Шмыгалем в Киеве Kmu.gov.ua

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Панченко», Klymenko Time и «Новое издание». Многих интересовал вопрос, чей газ будет транспортироваться по этому газопроводу.

«Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и Польша договорились построить газопровод. В Офисе [президента Украины] теперь будут кричать про перемогу (о победе — О.П.).

Сразу 2 вопроса:

— чей газ будут качать?

— за чьи деньги банкет?» — написала в своем телеграм-канале («Панченко») украинская журналистка Диана Панченко.

«Вау… В Польше нашли много газа!.. Или это они Украине будут американский или норвежский перепродавать?» — задался вопросом Герман.

«Красавцы. Русский газ пойдет в Германию, из Германии в Польшу, а оттуда на Украину. Посчитай прокладки и вычисли конечную цену. Двойная очистка от молекул агрессии зато», — иронизирует Done John.

«А новый газопровод даст давление в трубах или типа как очередная стена на границе [Украины] — бабки выделят, а строить — не построят», — поинтересовался Patrick.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кому не лень делают бабки на горе Украины», — с сарказмом добавил G. G.

«А мост хрустальный инженерной работы от крыльца до дворца не договорились [построить]? Жаль…» — шутит Dmitriy.

«Опять хотят деньги… [украсть]», — написал Роман Трифонович.

«Горилку гонять будут по трубе», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Дякую (спасибо — О. П.) [будут] по трубе гонять», — с юмором добавил Саша.

«Лучше строить, чем ругаться», — отреагировал Сергей.

«Ой, как оба не хотят слезать с транзита самого «грязного» газа», — с сарказмом написал Дмитрий Л.

«Польские учёные открыли новое месторождение российского газа в Польше? И лохам по рыночной цене, це перемога (это победа — О. П.)», — шутит Пашка 88.

«А где брать большие объёмы? Поляки нашли газ? Если американский сжиженный, то его явно мало», — отметил Viktor C.

«Украина когда-то зарабатывала на транзите российского газа в Европу. Теперь Польша будет зарабатывать на транзите российского газа из Европы в Украину…» — отреагировал VK.

«Ну да! Это только… [американцам] могла такая идея прийти в голову, чтобы украинцев поставить в зависимость от… [поляков]. Тем же не терпится воссоздать Речь Посполитую», — прокомментировал Gennadii.

«По нему горилку можно гонять будет. Говорили же», — иронизирует Peter P.

«Разговоры ни о чём», — отреагировал root.

«Клубнику будут перегонять», — смеется Blacksmith.

«Успокойтесь, дайте помечтать… ни на что не влияющим в мире. Глядишь скоро о собственных космических станциях помечтают. Обсудили они, насколько это нереально. И придется идти на поклон к ненавистным русским и договариваться», — подытожил Xdraizer.

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