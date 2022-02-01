Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В США порядка 6,5 тысячи человек были эвакуированы из своих домов в штате Северная Каролина после пожара на заводе удобрений, где хранится свыше 300 тонн взрывоопасного нитрата аммония, сообщает 1 февраля Reuters.

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Пожар на заводе Weaver начался вечером 31 января. Граждан, проживающих рядом с заводом призвали эвакуироваться и не выходить из своих домов в течение 48 часов.

Пожарные также были вынуждены прекратить операцию по тушению пожара из-за большого количества нитрата аммония, который может взорваться из-за сильного нагревания, сообщил начальник пожарной охраны Трей Майо.

Напомним, в 2020 году в Ливане в результате мощного взрыва на складе, где хранилась аммиачная селитра, погибли по меньшей мере 100 человек и около 4 тысяч получили ранения. В 2013 году в результате взрыва на заводе по производству удобрений в Техасе погибли 15 человек и около 200 получили ранения.