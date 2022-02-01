Москва, 1 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В 2022 году российским застройщикам следует предусмотреть варианты удержания внимания потенциальных покупателей жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2022 году ожидается сокращение объема выданных ипотечных кредитов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Сегодня около 90% сделок с недвижимостью проходят с применением ипотечных инструментов. Конечно, при сокращении объема займов уменьшится и спрос на квартиры. В такой ситуации важно самим застройщикам предусмотреть варианты удержания внимания клиентов, — сказал Демин. — Это могут быть сезонные предложения, варианты жилплощади с ремонтом и без него, что существенно привлекательней для покупателя. Вероятно, имеет смысл стимулировать продажи на ранних этапах строительства, как это делалось до внедрения системы эскроу-счетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин заявил, что сокращение объемов выдачи ипотеки в 2022 году точно произойдет.