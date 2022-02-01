Москва, 1 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Телеканал СТС работает над комедийным сериалом «Классная Катя». Об этом 1 февраля пишет «Московский комсомолец».

Скриншот с YouTube Даня Милохин

Одну из ролей в шоу исполнит блогер Даня Милохин — он сыграет старшеклассника Петрова. «На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым», — поделился Милохин.

По сюжету сериала, подмосковный мэр (Гоша Куценко) отправляет свою дочь Катю (Валерия Астапова) преподавать географию старшеклассникам. Ей придётся находить общий язык с учителями и учениками.

Добавим, что режиссёром сериала и автором сценария выступила Ольга Френкель. Дата выхода шоу пока неизвестна.