Славянский район, Краснодарский край, 1 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Славянском районе Краснодарского края подтоплено 418 придворовых территорий, из них в 135 домовладений зашла вода. Последние данные на середину дня 1 февраля опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

По данным регштаба, в результате сильных дождей и снегопадов в Славянском районе подтопленными остаются сам город Славянск-на-Кубани, а также станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, посёлок Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский. На данный момент в пункт временного размещения доставлены пять жителей.

«Оборудовано 17 отводных каналов общей протяженностью 7 230 метров. Для откачки воды привлечены насосные подвижные и стационарные станции, ассенизаторские машины, мотопомпы, автоцистерны. К ликвидацию последствий привлечено 325 человек и 129 единиц техники», — уточнили в МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 31 января в хуторе Весёлом Крымского района Краснодарского края из своих домов были эвакуированы девять человек.