Подгорица, , 16:40 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 1 февраля прокомментировал возможные последствия вынесения вотума недоверия нынешнему правительству. Эту инициативу в парламент внес вице-премьер Дритан Абазович.

Флаг Черногории Pixabay.com

Таким образом, президент Мило Джуканович получает огромное пространство для маневра, чтобы злоупотреблять Конституцией и диктовать политическую динамику в Черногории, отметил Кривокапич.

Премьер-министр Черногории указал, что граждане должны осознавать, что с падением правительства концентрация политической власти переходит в руки побежденной ДПС и ее президента.

«Я призываю тех, кто обвиняет меня в защите кресла, вернуть мандат гражданам и проверить легитимность их новой политической платформы (на внеочередных выборах)», — заявил премьер-министр.