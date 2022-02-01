Хельсинки, , 16:39 — REGNUM Подписчики сервиса Game Pass получат доступ только к одной из двух частей сюжетной кампании игры Crossfire X. Об этом 1 февраля пишет Gaming Bolt.

Crossfire X Скриншот YouTube

https://twitter.com/PlayCrossfireX/status/1488313431778287616

Сюжетную кампанию для шутера создаёт финская студия Remedy (Alan Wake, Max Payne), она будет состоять из двух «операций»: Operation Catalyst и Operation Spectre. Однако подписчики Game Pass смогут пройти только Operation Catalyst.

Таким образом разработчики решили монетизировать сюжетный режим и вынудить игроков докупить недостающую операцию в виде отдельного дополнения.

Напомним, что полноценный релиз Crossfire X состоится 10 февраля 2022 года. Игра будет доступна на Xbox One и Xbox Series X/S.

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