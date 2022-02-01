Манчестер, Великобритания, , 16:36 — REGNUM 1 февраля на официальном сайте «Манчестер Сити» объявили о подписании нового контракта с 27-летним фланговым атакующим защитником сборной Португалии Жоау Канселу.

Жуан Канселу Forzajuve.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, новое соглашение Канселу с «горожанами» рассчитано на пять с половиной лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Канселу принял участие в 22-х турах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА португалец набрал 5 (2+3) очков по системе гол+пас.

За «Манчестер Сити» Жоау Канселу выступает с 7 августа 2019 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 65 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.