Подгорица, 1 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Программа экономического гражданства Черногории, которая началась в 2020 году, в этом конце 2021 года была продлена, предполагает предоставление гражданства за инвестиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«После около сотни заявок, поданных в 2020 году, в прошлом году интерес к нашей программе возродился, о чем свидетельствуют более 600 заявок, поданных тремя аккредитованными агентами в 2021 году. На данный момент в общей сложности 700 заявок представляют потенциал в размере более 300 миллионов евро, значительная часть которых уже находится в финансовой системе Черногории», — сообщил директор одной из компаний-агентов Henley & Partners Раде Люмович.

По его словам, настоящее время из этих денег около 160 миллионов евро находятся на счета условного депонирования в черногорских банках, ожидающие окончательного одобрения заявителей, прошедших все проверки.

По его данным, около 75 процентов абитуриентов выбирают север, а 25 процентов — юг Черногории. Пока все перечисленные проекты, в которые возможно инвестировать, относятся к сфере туризма и относятся к высококлассным четырех — или пятизвездочным отелям.