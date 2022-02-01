Москва, , 16:35 — REGNUM Россия к 2024 году планирует открытие трёх центров миграционной поддержки, сообщил 1 февраля вице-премьер Алексей Оверчук.

Алексей Оверчук Government.ru

Новые центры появятся в трёх странах Туркестана — в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

«К 2024 году планируем запустить три центра миграционной поддержки — в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Также проведена подготовительная работа, и последующая реализация проекта позволит нарастить к 2030 году на треть количество людей, желающих работать в России», — сказал он.