Волгоград, , 16:43 — REGNUM Певец Стас Костюшкин и рэпер Эльдар Джарахов записали видеоролик, в который попала фотография с автобусом и табличкой «Волгоград ж/д вокзал». На фоне этой репродукции прозвучала нецензурная строчка, оскорбившая жителей города-героя.

Волгоград Nesiditsa.ru

Музыканты представили в соцсетях песню «Твои бездонные глаза». В одной из строчек Стас Костюшкин на фоне фотографии автобуса с табличкой «Волгоград ж/д вокзал» пропел непристойное слово. На странице рэпера в TikTok видео подписано «Волгоград, ничего личного», однако пользователи сочли подобное исполнение оскорблением.

Спустя некоторое время Стас Костюшкин на своей странице в социальной сети принёс извинения волгоградцам.

«Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в Сети. Конечно, это стечение обстоятельств — в песне было слова «вокзал», и на фотографии слово «вокзал», которым мы и воспользовались. Незнание не освобождает от ответственности, поэтому, простите, пожалуйста, виноват. Я понимаю тех людей, которые пишут мне оскорбительные комментарии в личку, вы можете продолжать это делать, ваше право. Я ещё раз прошу прощения, надеюсь, вы меня простите и поймёте. Желания кого-то оскорбить, не дай бог теракт, который там был в 13 году, конечно, же не было. Безусловно все, кто знают меня, знают как человека доброго и вразумительного. Как называется — бес попутал. Прошу прощения», — говорит певец.

Пользователи соцсетей особенно отметили, что видео появилось накануне памятной даты 2 февраля — годовщины победы в Сталинградской битве.