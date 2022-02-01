В Волгограде возмутились клипом Стаса Костюшкина и Эльдара Джарахова
Волгоград, 1 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Певец Стас Костюшкин и рэпер Эльдар Джарахов записали видеоролик, в который попала фотография с автобусом и табличкой «Волгоград ж/д вокзал». На фоне этой репродукции прозвучала нецензурная строчка, оскорбившая жителей города-героя.
Музыканты представили в соцсетях песню «Твои бездонные глаза». В одной из строчек Стас Костюшкин на фоне фотографии автобуса с табличкой «Волгоград ж/д вокзал» пропел непристойное слово. На странице рэпера в TikTok видео подписано «Волгоград, ничего личного», однако пользователи сочли подобное исполнение оскорблением.
Спустя некоторое время Стас Костюшкин на своей странице в социальной сети принёс извинения волгоградцам.
Пользователи соцсетей особенно отметили, что видео появилось накануне памятной даты 2 февраля — годовщины победы в Сталинградской битве.