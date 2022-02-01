Орел, 1 февраля 2022, 16:31 — REGNUM Уголовные дела по статьям о служебном подлоге и о присвоении чужого имущества возбуждены в отношении бывшего руководителя Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Уголовные дела возбуждены по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области.

Следственный комитет
Следственный комитет
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По версии следствия, в 2020—2021 годах подозреваемая предоставляла в бухгалтерию техникума табели учета рабочего времени с внесенными в них ложными данными о сотруднике, который фактически в учреждении не работал. Деньги за фиктивного работника руководитель получала сама, а затем возвращала в бухгалтерию платежные ведомости с его поддельными подписями. Всего женщина, как полагает следствие, присвоила свыше 94 тысяч рублей.

В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело по статьям о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении замдиректора Орловского техникума путей сообщений им. В.А. Лапочкина.