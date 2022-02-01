Ярославль, 1 февраля 2022, 16:30 — REGNUM И.о. директора департамента здравоохранения Ярославской области Оксана Пиклун раскритиковала работу главного врача Ростовской центральной районной больницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети главы депздрава.
Оксана Пиклун побывала в отделении Ростовской ЦРБ в поселке Семибратово. Увиденное ей очень не понравилось.
«Посетила сегодня больницу в Семибратово. Пригласили меня туда сами жители поселка, у которых болит душа за свое медицинское учреждение. И я понимаю, причины этой боли. Учреждение брошено вместе с пациентами. Неумелое руководство главного врача ЦРБ Семибратовским отделением привело к тому, что оттуда разбегаются врачи и медсестры, которые годами там работали. Нет хирурга, терапевтов. Как выяснилось, простаивает новый цифровой флюорограф. И это только часть проблем», — отметила и.о. директора департамента здравоохранения региона.
Главным врачом Ростовской центральной районной больницы является Наталья Овечкина. По словам главы депздрава она и дальше намерена контролировать решение проблем в Семибратово.
«Взяла ситуацию на личный контроль. Завтра там заработает флюорограф, главный врач должна заключить договор на работу в отделении хирурга, приступит к работе и привлеченный терапевт. Руководитель ЦРБ ежедневно будет докладывать о ситуации с обеспечением льготников лекарственными препаратами, а также о решении тех вопросов, которые сегодня обсуждали с жителями. Договорились, что встретимся через две недели и обсудим улучшения. Вот так сообща, с поддержкой простых жителей поселка и медицинского сообщества отделения, наладим медицинскую помощь в Семибратово», — заявила Оксана Пиклун.
Остается добавить, что сама Пиклун в 2019—2020 годах работала в Ростовской центральной районной больнице в качестве заместителя главного врача по общим вопросам. Более того, в январе 2020 года выиграла иск в суде, отменив приказ о выговоре, вынесенный ей главным врачом ЦРБ Натальи Овечкиной.