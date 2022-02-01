Ярославль, 1 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. И.о. директора департамента здравоохранения Ярославской области Оксана Пиклун раскритиковала работу главного врача Ростовской центральной районной больницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети главы депздрава.

Оксана Пиклун Встреча с жителями в Семибратово

Оксана Пиклун побывала в отделении Ростовской ЦРБ в поселке Семибратово. Увиденное ей очень не понравилось.

«Посетила сегодня больницу в Семибратово. Пригласили меня туда сами жители поселка, у которых болит душа за свое медицинское учреждение. И я понимаю, причины этой боли. Учреждение брошено вместе с пациентами. Неумелое руководство главного врача ЦРБ Семибратовским отделением привело к тому, что оттуда разбегаются врачи и медсестры, которые годами там работали. Нет хирурга, терапевтов. Как выяснилось, простаивает новый цифровой флюорограф. И это только часть проблем», — отметила и.о. директора департамента здравоохранения региона.

Главным врачом Ростовской центральной районной больницы является Наталья Овечкина. По словам главы депздрава она и дальше намерена контролировать решение проблем в Семибратово.

«Взяла ситуацию на личный контроль. Завтра там заработает флюорограф, главный врач должна заключить договор на работу в отделении хирурга, приступит к работе и привлеченный терапевт. Руководитель ЦРБ ежедневно будет докладывать о ситуации с обеспечением льготников лекарственными препаратами, а также о решении тех вопросов, которые сегодня обсуждали с жителями. Договорились, что встретимся через две недели и обсудим улучшения. Вот так сообща, с поддержкой простых жителей поселка и медицинского сообщества отделения, наладим медицинскую помощь в Семибратово», — заявила Оксана Пиклун.

Остается добавить, что сама Пиклун в 2019—2020 годах работала в Ростовской центральной районной больнице в качестве заместителя главного врача по общим вопросам. Более того, в январе 2020 года выиграла иск в суде, отменив приказ о выговоре, вынесенный ей главным врачом ЦРБ Натальи Овечкиной.