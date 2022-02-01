Тюмень, 1 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Тюмени произошла авария на электрической подстанции. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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Очевидцы пишут о зареве на подстанции, делятся фотографиями потухших микрорайонов. Отмечают перепады электроснабжения.

«За рекой дома без света», «На Лесобазе мигает», «Авария на подстанции, два хлопка было». Подписчики группы также сообщают, что в центр Тюмени проблем с электроснабжением не наблюдается.

Официальный комментарий от энергетиков ожидается.