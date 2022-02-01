Москва, 1 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В России появятся механизмы по привлечению иностранных стартапов, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук на совещании в правительстве.

Government.ru Алексей Оверчук

Он представил программу развития бизнес-миграции.

«К бизнес-миграции мы запускаем программы привлечения и закрепления в России высококвалифицированных специалистов и инвесторов, разрабатываем механизмы выявления иностранных стартапов и их переезда в Россию. Ключевая задача при формировании качественного притока людей в страну — создание простых и понятных правил для работы в России на базе принципов сервисности и клиентоориентированности», — сказал Оверчук.