Владимир, 1 февраля 2022, 16:25 — REGNUM Участники долевого строительства проблемного дома в микрорайоне Коммунар города Владимира не должны лишиться квартир. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.
Ситуацию с восстановлением прав дольщиков врио губернатора взял под личный контроль.
Как уже сообщало ИА REGNUM, при строительстве дома в Коммунаре застройщик превысил предельные параметры разрешённого строительства. Высота здания составила 32,35 метра, хотя строительство велось в зоне охраны объектов культурного наследия, где постройки не должны быть выше 21−24 метров.
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