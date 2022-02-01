Владимир, 1 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Участники долевого строительства проблемного дома в микрорайоне Коммунар города Владимира не должны лишиться квартир. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кривой дом

«Представитель инициативной группы дольщиков участвовал в недавнем совещании. Он в курсе, почему путь решения проблемы, по которому шли ранее, себя не оправдал. Минкульт не согласовал изменение границ охранной зоны памятников культурного наследия. А значит, постройки высотой девять этажей на этой территории быть не может. Оптимальное и самое справедливое решение — заставить застройщика снести лишние этажи. Никто не отнимает квартиры у дольщиков из Коммунара. Квартир должен лишиться недобросовестный застройщик, соорудивший лишние два этажа. Ведь из-за его жадности дом несколько лет не могут ввести в эксплуатацию», — считает Авдеев.

Ситуацию с восстановлением прав дольщиков врио губернатора взял под личный контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при строительстве дома в Коммунаре застройщик превысил предельные параметры разрешённого строительства. Высота здания составила 32,35 метра, хотя строительство велось в зоне охраны объектов культурного наследия, где постройки не должны быть выше 21−24 метров.