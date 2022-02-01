Подгорица, 1 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назначил на 2 февраля заседание правительства, подтвердил министр иностранных дел Джордже Радулович.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

На вопрос, назначено ли заседание на 2 февраля и предположение, что Кривокапич может уйти в отставку, Радулович сказал, что по прошествии 14 месяцев он согласился с французским философом в том, что политика подобна сфинксу из басни, пожирающему всех, у кого нет разгадки ее загадок.

«Я думаю, что черногорская политическая сцена полна загадок, у меня нет ответа на ваш вопрос. Это правда, что будет заседание правительства, мне кажется, в 11 утра мы узнаем разгадку», — сказал Радулович.

На вопрос, когда правительство собралось в полном составе, не считая онлайн-заседаний, Радулович ответил, что на прошлой неделе.