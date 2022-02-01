Москва, 1 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Число носителей русского языка сокращается, заявил 1 февраля вице-премьер Алексей Оверчук на совещании в правительстве.

Government.ru Алексей Оверчук

Он представил программу образовательной миграции, отметив необходимость поддержки изучения русского языка.

«В рамках образовательной миграции к ключевым задачам относим поддержку талантливых иностранных студентов, обучающихся в России, стимулируя их к применению полученных знаний с пользой для экономики нашей страны. Русский язык является цементирующим элементом и общим языком стран и народов на постсоветском пространстве, однако число носителей нашего языка сейчас сокращается, поэтому проект, прежде всего, нацелен на поддержание изучения русского языка и увеличение числа российских педагогов, работающих за рубежом», — сказал он.