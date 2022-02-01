Бишкек, , 16:24 — REGNUM Министерство труда, соцобеспечения и миграции Киргизии провело около 443 тысяч подворовых обследований для регистрации несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В итоге сотрудники министерства выявили более 93,5 тысячи детей, чьи родители работают на чужбине.

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Во время обходов представители Минтруда разъясняли родственникам трудовых мигрантов, на чьём попечении остались их дети, необходимость обязательного установления опеки в случае выезда родителей за рубеж.

Также в ведомстве отмечают, что недавно разработали автоматизированную базу данных несовершеннолетних киргизстанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, одним из компонентов которой является учет детей родителей-мигрантов.

Её преимущество заключается в возможности формирования планов по индивидуальной работы с семьей и по защите ребенка.

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