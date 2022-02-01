Москва, 1 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ точно произойдет сокращение объемов выдачи ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Ипотека

«Сокращение объемов выдачи ипотеки в 2022 году точно произойдет. Этому способствует насыщение рынка, ведь самые выгодные условия для покупки были во второй половине 2020 года, когда цены на жилье еще не выросли так существенно и действовала льготная программа с ее изначальными условиями. В 2022 году, вероятнее всего, ипотека с господдержкой продлена не будет, хотя останутся точечные программы — для многодетных семей и жителей сельских территорий», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России не наблюдает рисков перегрева ипотечного рынка.