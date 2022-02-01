Москва, , 16:20 — REGNUM Власти Сальвадора сильно рискуют, используя биткоин в качестве официального платежного средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о заявлении властей Сальвадора о том, что МВФ не может принуждать их страну отказаться от использования биткоина.

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«Используя биткоин качестве официального платёжного средства, Сальвадор, безусловно, сильно рискует и во многом теряет экономический суверенитет, ибо отныне регулятор этой страны не имеет возможности влиять на развитие экономики так, как это делают другие страны — устанавливая ключевую ставку, определяя политику дорогих или дешёвых денег, — сказал Ковригин. — Курс биткоина крайне неустойчив, это один из самых волатильных активов на рынке. Кроме того, расчёты с использованием биткоина становятся всё дороже — цепочки транзакций длиннее. Уверен, большинству жителей Сальвадора такое решение правительства пришлось не по духу».

Как полагает Ковригин, маловероятно, что в ближайшее время какая-нибудь страна последует примеру Сальвадора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что власти Сальвадора совершают ошибку, признавая биткоин в качестве официального платежного средства.

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