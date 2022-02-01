Токио, , 16:20 — REGNUM На PC вышел демейк (переосмысление игры для более старых платформ) Bloodborne. Об этом 1 февраля пишет издание PC Gamer.

Bloodborne Скриншот с YouTube

https://twitter.com/b0tster/status/1488195375248805888

Эта версия Bloodborne показывает, как игра могла бы выглядеть на оригинальной консоли PlayStation. Отмечается, что на её создание у разработчиков ушло больше года.

Напомним, что Bloodborne — это популярный ролевой экшен от японской компании From Software. В нём персонаж игрока путешествует по викторианскому городу Ярнам и охотится на различных чудовищ.

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