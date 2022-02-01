Подгорица, , 16:19 — REGNUM Средняя зарплата (брутто) в декабре 2021 года в Черногории составила 802 евро, а средняя зарплата без налогов и взносов (нетто) — 537 евро, сообщает статистическое ведомство Монстат.

Евро Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Самая низкая средняя заработная плата, чуть менее 400 евро, была зафиксирована в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, а также в сфере административных и вспомогательных услуг.

Самая высокая средняя заработная плата в декабре была у работников финансового и страхового секторов (956 евро), за которыми следуют энергетики и техники сферы кондиционированием воздуха (928).

Средняя (чистая) заработная плата в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. увеличилась на 0,4%, а средняя (нетто) заработная плата в декабре 2021 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 1,9%.