Ярославль, 1 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантине из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ находится 51 195 школьников и воспитанников детских садов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику департамента образования Ярославской области.

ИА REGNUM Карантин

Продолжает оставаться полностью закрытой на карантин из-за ковида 1 школа-интернат в Гаврилов-Ямском районе (98 человек). 35 школ не работают из-за гриппа и ОРВИ (не учится 26 985 человек). Только в Ярославле по данным на 1 февраля 2022 года на карантин из-за ОРВИ ушли 17 школ. Это гимназии №1 и 2, а также школы № 3, 4, 5, 6, 23, 26, 36, 50,59, 68, 69, 77, 87, 88,90. В детских садах ситуация несколько лучше — полностью на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто только одно учреждение в Пружинино Гаврилов-Ямского района.

Всего на частичном карантине классы в 172 школах региона. Из них из-за коронавируса закрыто 283 класса (на дистанте 6 357 человек), из-за гриппа и ОРВИ на карантине 793 класса (17 755 человек). Частично не работают 152 детских сада. Из них 93 группы (1 674 воспитанника) на карантине по коронавирусу и ещё 178 групп (3 487 детей) не работает из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Таким образом всего в Ярославской области не посещают школы и детские сады 51 195 человек. Помимо этого в 6 колледжах закрыты на карантин из-за коронавируса 19 групп (403 человека) и 24 группы (602 человека) не посещают учёбу из-за гриппа и ОРВИ.