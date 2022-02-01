Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону набирает обороты борьба за пятиэтажный дом в переулке Крывошлыковском. Ростовчане, отказавшиеся от эвакуации, защитили аварийное (по мнению властей) здание от отключения газа. Большинство жильцов уверены, что дом подлежит ремонту и сносить его нет необходимости.

Аварийный дом Donland.ru

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Прибывший к дому заместитель руководителя управления по делам ГО и ЧС Андрей Лункин заверил людей, что никто их выгонять не собирается. Однако спустя пару часов приехала газовая служба, пишет телеграм-канал Don Mash. Рабочие хотели отключить подачу голубого топлива жильцам, но жильцам удалось дать отпор и вызвать полицию. Слесари дожидаться прибытия правоохранителей не стали.

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ИА REGNUM сообщало, что власти Ростова-на-Дону предупредили о начале эвакуации 110 жильцов аварийного дома 1 февраля. За отказ предусмотрено административное наказание. Решение о срочных мерах принято в связи с тем, что в период новогодних праздников была зафиксирована активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Специалисты считают, что здание может рухнуть вместе с жильцами в любой момент.

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