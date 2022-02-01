Москва, , 16:14 — REGNUM Основная причина столь стремительного роста платежей по ипотеке в 2022 году связана с рекордными темпами роста инфляции в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В попытке её обуздать Центральный Банк начал процедуру повышения ключевой процентной ставки. Уже сейчас это значение равняется 8,5%, вслед за ней растут и ипотечные ставки.

Дополнительное давление оказывается со стороны Федеральной резервной системы США, которая произвела разворот монетарной политики. Этот фактор будет оказывать дополнительное давление на экономики развивающихся стран.

Российские застройщики оперативно отреагировали и оповестили о своей готовности к снижению цен, однако это не решает вопрос целиком.

Ведь платежеспособность населения будет уменьшаться, кредиты попросту говоря станут дороже, что точно скажется на спросе приобретения жилой недвижимости.

Нельзя не подчеркнуть, что основным фактором для роста рынка недвижимости в 2021 году являлась именно скромная ставка по ипотечному кредитованию. Более 85% сделок на рынке недвижимости в России за 2021 год заключались с помощью ипотеки.

Можно сделать вывод: если платежи, действительно вырастут на 21% за ближайшие 6 месяцев 2021 года, ситуация на рынке недвижимости ещё больше усугубится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, платежи по ипотеке в России за шесть месяцев 2022 года вырастут на 21%, полагают эксперты рынка недвижимости.

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