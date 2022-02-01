Салехард, 1 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. На Ямале работающие инвалиды с нарушениями опорно-двигательных функций с 1 февраля могут пользоваться услугой социального такси до пяти раз в неделю в рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной службы населения ЯНАО.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель службы социального такси Владимир Михайлович

«Для увеличения уровня занятости инвалидов-колясочников принято решение сделать социальное такси еще более доступным», — пояснила Елена Карпова, директор департамент социальной защиты населения ЯНАО.

Поездка будет осуществляется до места работы и обратно по заранее согласованному графику.

Для инвалидов сохраняется право на 48 поездок в социальном такси в течение года. В прошлом году услугами соцтакси воспользовались более 1,5 тыс. ямальцев, которые совершили около 22,5 поездок.

Услуга социального такси предоставляется в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске. Ном Уренгое, Муравленко, Губкинском, Пурпе, Тарко-Сале, Уренгое, Ямальском, Красноселькупском, Тазовском, Надымском, Пуровском и Приуральском районах. Данная мера поддержки в ЯНАО действует в рамках нацпроекта «Демография». За ней можно обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства или к негосударственному поставщику социальных услуг.