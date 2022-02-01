Инфляция во Франции выросла в январе
Париж, 1 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. По данным национального института статистики, инфляция во Франции выросла в январе до 2,9% в годовом исчислении, сообщает Le Figaro.
ИА REGNUM
Инфляция
Рост инфляции в основном связан с ростом цен на энергоносители (на 19,7%) и услуги (на 2%). Цены на продукты питания также выросли на 1,5%.
В декабре инфляция оставалась стабильной на уровне 2,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция планирует сократить присутствие собственных подразделений в Мали.