Москва, , 16:11 — REGNUM В России ежедневно растёт число заболевших коронавирусной инфекцией, заявил 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в правительстве.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Открывая совещание, он отметил, что «вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей».

«Здесь, прежде всего, речь должна идти о первичном звене, именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки», — сказал глава правительства.

Участники совещания обсудили проект создания санитарного щита, применение социального казначейства, научные разработки в медицине, а также привлечение в экономику профессиональных кадров.