Киев, , 16:11 — REGNUM Украина будет взаимодействовать с Польшей и Великобританией в новом формате. Об этом 1 февраля в ходе выступления на открытии очередной сессии Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы создаём новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — подчеркнул украинский лидер.

Ожидается, что соответствующие договорённости будут закреплены во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.

Как пояснил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко новый союз Украины, Великобритании и Польши не задумывается как альтернатива другим альянсам, в том числе НАТО или ЕС.

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«Это дополнительная возможность для сотрудничества», — отметил Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Киев намечен на 1 февраля. Отмечается, что визит Джонсона будет демонстрацией поддержки Киева со стороны Лондона. В ходе визита состоятся переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ключевой темой для переговоров станет стратегическая поддержка Украины Великобританией. Также Джонсон и Зеленский обсудят «враждебную активность» России.