Лондон, 1 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало логотипы и названия для пяти новых игр из серии The Dark Pictures Anthology. Об этом 1 февраля пишет портал VGC.

Скриншот с YouTube The Devil In Me

Новые игры получили следующие названия:

The Dark Pictures: Directive 8020;

The Dark Pictures: The Craven Man;

The Dark Pictures: Intercession;

The Dark Pictures: Winterfold;

The Dark Pictures Presents O Death.

Напомним, что The Dark Pictures Anthology — это серия видеоигр в жанре хоррор от британский студии Supermassive Games. Сейчас в неё входят три проекта: Man of Medan, Little Hope и House of Ashes.