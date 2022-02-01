Ярославль, 1 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» выступил с заявлением в связи с решением суда в отношении форварда клуба Рида Буше. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ХК «Локомотив» Рид Буше

Как ранее сообщало ИА REGNUM суд округа Ваштено штата Мичиган (США) приговорил к условному сроку хоккеиста по делу о сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки в 2011 году. В «Локомотиве» говорят о необходимости всестороннего анализа вынесенного судом решения.

«Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего», — говорится в заявлении ХК «Локомотив».

Сейчас Рид Буше с командой не тренируется, но и о расторжении контракта, как поспешили заявить некоторые СМИ, речь пока не идет.

«На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время, ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда», — отметили в ярославском клубе.

После анализа поступивших судебных документов клуб будет готов к новым заявлениям. Сейчас матчи в Континентальной хоккейной лиге не проводятся, чемпионат возобновится после Олимпиады в Пекине. Контракт Рида Буше с «Локомотивом» действует до конца апреля 2023 года.